18 Yaş Altı Milli Takımı, Almanya'ya mağlup oldu

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki klasman maçında Almanya'ya 74-69 yenilen Türkiye, 7'ncilik karşılaşması oynayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'nın Trento kentindeki BTS Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-18 Almanya'nın, ilk yarısı ise 37-31 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi.
Üçüncü periyot sonunda yeniden öne geçen (58-57) Almanya, sahadan 74-69 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, yarın 7'ncilik maçında İsrail ile karşılaşacak.
Üçüncü periyot sonunda yeniden öne geçen (58-57) Almanya, sahadan 74-69 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, yarın 7'ncilik maçında İsrail ile karşılaşacak.