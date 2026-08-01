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Manchester United, Atletico Madrid'i devirdi

Manchester United, hazırlık maçında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek yeni sezon öncesi hazırlıklarını galibiyetle sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 18:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester United, Atletico Madrid'i devirdi
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Manchester United ile Atletico Madrid, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan İngiliz ekibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK GOL ATLETICO'DAN

Atletico Madrid, 5. dakikada Ortiz'in golüyle karşılaşmada öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

MBEUMO'DAN DUBLE

Manchester United, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Bryan Mbeumo skoru eşitlerken, 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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