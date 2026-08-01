Manchester United, Atletico Madrid'i devirdi

Manchester United ile Atletico Madrid, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan İngiliz ekibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK GOL ATLETICO'DAN
Atletico Madrid, 5. dakikada Ortiz'in golüyle karşılaşmada öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
MBEUMO'DAN DUBLE
Manchester United, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Bryan Mbeumo skoru eşitlerken, 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Atletico Madrid, 5. dakikada Ortiz'in golüyle karşılaşmada öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
MBEUMO'DAN DUBLE
Manchester United, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. 53. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Bryan Mbeumo skoru eşitlerken, 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.