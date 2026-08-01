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Chelsea, Danny Welbeck'i resmen açıkladı!

Chelsea, Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen İngiliz golcü Danny Welbeck'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 19:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: chelseafc.com
Chelsea, Danny Welbeck'i resmen açıkladı!
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Chelsea, Premier Lig ekibi Brighton and Hove Albion forması giyen Danny Welbeck'in transferini resmen açıkladı. İngiliz golcü, kendisini 2028 yılına kadar Chelsea'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2028'E KADAR İMZA

Chelsea'nin açıklamasına göre 35 yaşındaki forvet, sezon öncesi kampında teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrosuna katılacak.

"CHELSEA BÜYÜK BİR KULÜP"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Danny Welbeck, "Chelsea'nin ilgisini duyduğunuzda bu size büyük bir gurur veriyor. Chelsea'nin tarihini bildiğinizde, her sezon kupa kazanmak isteyen büyük bir kulüp olduğunu anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu ayrıca, "Gerçekten heyecan verici bir dönemde bu kadar büyük bir kulübe gelmekten onur duyuyorum. Birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum ve teknik direktörle harika sohbetler yaptım. İçimde hâlâ o ateş var ve Chelsea taraftarlarını gururlandırmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

PREMIER LİG'DE 400 MAÇI AŞTI

Kariyerinde Premier Lig'de 400'den fazla maça çıkan Welbeck, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi. İngiltere Milli Takımı ile iki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan deneyimli forvet, 42 milli maçta 16 gole imza attı.

MANCHESTER UNITED'DAN CHELSEA'YE

Profesyonel kariyerine Manchester United'da başlayan Welbeck, Sir Alex Ferguson yönetiminde Premier Lig şampiyonluğu, iki Lig Kupası, iki Community Shield ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Daha sonra Arsenal, Watford ve Brighton formalarını giyen İngiliz futbolcu, Brighton kariyerinde 200'den fazla maça çıktı. Son iki Premier Lig sezonunda ise 26 gol kaydederek dikkat çekti.

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