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Kasımpaşa ile Hull City yenişemedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile İngiliz ekibi Hull City, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 21:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa ile Hull City yenişemedi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'le oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Kasımpaşa; Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Kerem Demirbay, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes ve Benedyczak on biriyle başladı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise müsabakaya Butland, Drameh, Ajayi, Egan, Giles, Slater, Crooks, Belloumi, Abdülkadir Ömür, Milar ve McBurnie ilk 11'iyle çıktı.

Maçın ilk yarısında iki takım da hücumda zaman zaman etkili olsa da gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa'nın net pozisyonlar ürettiği bölümde Hull City, McBurnie ile etkili oldu. 41'inci dakikada Hajradinovic'in savunmanın arasından gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'in vuruşunda, Butland gole izin vermedi.

İkinci yarıya Kasımpaşa golle başladı. 47'nci dakikada sol kanattan gelişen hücumda Güven Yalçın'ın ortaladığı topa Ben Ouanes vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

51. dakikada ise Hull City'nin golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında McBurnie, voleyle topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

60. dakikada Akintola sarı kart görürken müsabakanın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Karşılaşmayı Kasımpaşa Başkanı Davut Dişli ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gheorghe Hagi'yle birlikte izledi.

Öte yandan Acun Ilıcalı, Kasımpaşa taraftarının üçlü isteğini geri çevirmeyerek lacivert-beyazlı seyircilere üçlü çektirdi.

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