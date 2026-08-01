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21:00

Samsunspor, Westerlo'yu geriden gelerek mağlup etti

Samsunspor, hazırlık maçında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Belçika ekibi Westerlo'yu Afonso Sousa ve Joe Mendes'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 21:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor, Westerlo'yu geriden gelerek mağlup etti
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Belçika ekibi Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Samsunspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK GOL WESTERLO'DAN

Karşılaşmanın 23. dakikasında N. Bassette'in golüyle öne geçen Westerlo, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

GERİ DÖNÜŞ İKİ DAKİKADA GELDİ

Samsunspor, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Kırmızı-beyazlı ekip, 65. dakikada Afonso Sousa'nın golüyle eşitliği sağladı. Sadece üç dakika sonra Joe Mendes sahneye çıktı ve 68. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

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