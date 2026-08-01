Belçika ekibi Westerlo ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Samsunspor, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK GOL WESTERLO'DAN
Karşılaşmanın 23. dakikasında N. Bassette'in golüyle öne geçen Westerlo, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
GERİ DÖNÜŞ İKİ DAKİKADA GELDİ
Samsunspor, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Kırmızı-beyazlı ekip, 65. dakikada Afonso Sousa'nın golüyle eşitliği sağladı. Sadece üç dakika sonra Joe Mendes sahneye çıktı ve 68. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında N. Bassette'in golüyle öne geçen Westerlo, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
GERİ DÖNÜŞ İKİ DAKİKADA GELDİ
Samsunspor, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Kırmızı-beyazlı ekip, 65. dakikada Afonso Sousa'nın golüyle eşitliği sağladı. Sadece üç dakika sonra Joe Mendes sahneye çıktı ve 68. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.