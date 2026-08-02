Trabzonspor büyük oynuyor: Sörloth

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da transfer gündemi hareketli. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili ekibin, eski golcüsü Alexander Sörloth'u yeniden kadrosuna katmak için temasa geçtiği belirtildi.
SÖRLOTH İÇİN TEMAS
HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.
ATLETICO YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR
Öte yandan Norveçli golcüyle Juventus'un da ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin, oyuncunun maliyeti nedeniyle transferden vazgeçtiği kaydedilmişti.
Atletico Madrid'in de Alexander Sörloth ile yollarını ayırmak istediği aktarılmıştı.
30 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.
SALAH İLE ANLAŞMAYA YAKIN
Öte yandan Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah'ın, Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olduğu konuşuluyor. Bordo-mavili ekibin, Mısırlı süper starın transferi için kısa süre içerisinde resmi adımları atması bekleniyor.
SÖRLOTH İÇİN TEMAS
HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.
ATLETICO YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR
Öte yandan Norveçli golcüyle Juventus'un da ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin, oyuncunun maliyeti nedeniyle transferden vazgeçtiği kaydedilmişti.
Atletico Madrid'in de Alexander Sörloth ile yollarını ayırmak istediği aktarılmıştı.
30 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.
SALAH İLE ANLAŞMAYA YAKIN
Öte yandan Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah'ın, Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olduğu konuşuluyor. Bordo-mavili ekibin, Mısırlı süper starın transferi için kısa süre içerisinde resmi adımları atması bekleniyor.