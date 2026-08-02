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Trabzonspor büyük oynuyor: Sörloth

Trabzonspor'un, eski golcüsü Alexander Sörloth'u yeniden kadrosuna katmak için temasa geçtiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 00:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor büyük oynuyor: Sörloth
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SÖRLOTH İÇİN TEMAS

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

ATLETICO YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

Öte yandan Norveçli golcüyle Juventus'un da ilgilendiği ancak İtalyan ekibinin, oyuncunun maliyeti nedeniyle transferden vazgeçtiği kaydedilmişti.

Atletico Madrid'in de Alexander Sörloth ile yollarını ayırmak istediği aktarılmıştı.

30 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 49 maçta 33 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.

SALAH İLE ANLAŞMAYA YAKIN

Öte yandan Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah'ın, Trabzonspor ile anlaşmaya yakın olduğu konuşuluyor. Bordo-mavili ekibin, Mısırlı süper starın transferi için kısa süre içerisinde resmi adımları atması bekleniyor.  

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