Trabzonspor'un rakibi Udinese

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampı etabını İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 17.30'da başlayacak olan mücadele, HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI
Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Trabzonspor bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
İkinci hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Al-Sadd ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Udinese mücadelesi, bordo-mavililerin Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçı olacak.
TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI
Bordo-mavili ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Trabzonspor bu mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
İkinci hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi Al-Sadd ile kozlarını paylaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Udinese mücadelesi, bordo-mavililerin Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçı olacak.