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21:00

TFF'de lisans alan kulüp sayısı 40'a yükseldi

TFF, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında 11 kulübe daha lisans verirken, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 40'a çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 00:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF'de lisans alan kulüp sayısı 40'a yükseldi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde lisans alan kulüp sayısının 40'a çıktığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyonun açıklamasına göre Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmede bulunan TFF Kulüp Lisans Kurulu, en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yaptığı başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Ulusal Kulüp Lisansı üçüncü aşama kararlarını vermek için toplanan kurul, Trendyol Süper Lig'den Gaziantep FK, Trendyol 1. Lig'den Ümraniyespor, Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Muğlaspor ve SMS Grup Sarıyer, Nesine 2. Lig'den de Adana 01 FK, Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey Belediyespor ve Kırklarelispor kulüplerine, verilen süre içinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verdi.

Böylece 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 29'dan 40'a yükseldi.

Aynı toplantıda kurul, eksikliklerini tamamlayamayan Trendyol 1. Lig'den Vanspor FK, Nesine 2. Lig'den İskenderunspor ve GMG Kastamonuspor'a puan tenzili cezası verdi.

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