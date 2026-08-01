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Arsenal, Girona karşısında gol şov yaptı!

Arsenal, hazırlık maçında Girona karşısında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 22:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Girona karşısında gol şov yaptı!
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Arsenal ile Girona, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA İKİ GOL

Arsenal, 16. dakikada Kai Havertz'in golüyle öne geçti. 30. dakikada Christos Tzolis farkı ikiye çıkarırken, Girona 50. dakikada Aleix Martinez'in golüyle umutlandı.

İKİ DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Arsenal, Girona'nın golüne hızlı yanıt verdi. 53. dakikada Max Dowman'ın golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakalayan Londra ekibi, 55. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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