Fenerbahçe ile anılan Richarlison için De Zerbi'den açıklama!

Fenerbahçe ile de adı anılan Richarlison'ın Tottenham'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Brezilyalı golcü Richarlison'ın geleceğiyle ilgili henüz net bir karar bulunmadığını açıkladı.
Sydney'de oynanan hazırlık karşılaşmasında 10 kişi kalan Tottenham, Chelsea'yi Richarlison'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan De Zerbi, sözleşmesinin son sezonuna giren 29 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BAZEN KALMAK, BAZEN GİTMEK İSTİYOR"
Richarlison'ı hem oyuncu hem de insan olarak çok sevdiğini belirten İtalyan teknik adam, "Onu hem oyuncu hem insan olarak çok seviyorum. Sahadaki tutumu ve davranışları inanılmaz. Ama sonunda onun ne yapmak istediğine saygı duymalıyız" dedi.
Brezilyalı futbolcunun ayrılmak isteyip istemediği yönündeki soruya ise De Zerbi, "Ben de tam anlayamadım. Bazen kalmak istediğini söylüyor, bazen gitmek. Bu konuyu konuşmamız gerekiyor ama ortada bir sorun yok. Çok iyi bir insan" yanıtını verdi.
"ONUN GİBİ BİR FORVET BULMAK KOLAY DEĞİL"
Richarlison'ın performansını da değerlendiren De Zerbi, "Onun gibi bir forvet bulmak kolay değil. Golleri şans eseri atmıyor, nasıl gol atacağını biliyor. Takım arkadaşları, kulüp ve teknik ekip olarak onu seviyoruz. Her gün çok çalışıyor ve sahada ona söyleyebileceğimiz olumsuz bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 12 gol atan Brezilyalı yıldızın, İngiliz ekibindeki geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE İLE ADI GEÇMİŞTİ
Richarlison'ın adı, daha önce Fenerbahçe'nin golcü transferi için gündemine gelen isimler arasında yer almıştı.
Yeni başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertlilerin; Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'un ardından hücum hattına yıldız bir takviye yapmayı planladığı, Sörloth, Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy gibi isimlerin yanı sıra Richarlison'ın da değerlendirildiği aktarılmıştı.
Sol kanatta ve santrforda görev yapabilen Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin aradığı çok yönlü hücum oyuncusu profiline uygun olduğu belirtilmişti. Ancak Richarlison'ın önceliğinin Premier Lig'de kalmak veya Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giymek olduğu ifade edilmişti.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, bu hafta içinde bir santrfor transferini tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bir tane santrfor alacağız, bu hafta içinde bitiririz. Transferler nokta atışı olacak." dedi.
Sydney'de oynanan hazırlık karşılaşmasında 10 kişi kalan Tottenham, Chelsea'yi Richarlison'ın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan De Zerbi, sözleşmesinin son sezonuna giren 29 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BAZEN KALMAK, BAZEN GİTMEK İSTİYOR"
Richarlison'ı hem oyuncu hem de insan olarak çok sevdiğini belirten İtalyan teknik adam, "Onu hem oyuncu hem insan olarak çok seviyorum. Sahadaki tutumu ve davranışları inanılmaz. Ama sonunda onun ne yapmak istediğine saygı duymalıyız" dedi.
Brezilyalı futbolcunun ayrılmak isteyip istemediği yönündeki soruya ise De Zerbi, "Ben de tam anlayamadım. Bazen kalmak istediğini söylüyor, bazen gitmek. Bu konuyu konuşmamız gerekiyor ama ortada bir sorun yok. Çok iyi bir insan" yanıtını verdi.
"ONUN GİBİ BİR FORVET BULMAK KOLAY DEĞİL"
Richarlison'ın performansını da değerlendiren De Zerbi, "Onun gibi bir forvet bulmak kolay değil. Golleri şans eseri atmıyor, nasıl gol atacağını biliyor. Takım arkadaşları, kulüp ve teknik ekip olarak onu seviyoruz. Her gün çok çalışıyor ve sahada ona söyleyebileceğimiz olumsuz bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 12 gol atan Brezilyalı yıldızın, İngiliz ekibindeki geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE İLE ADI GEÇMİŞTİ
Richarlison'ın adı, daha önce Fenerbahçe'nin golcü transferi için gündemine gelen isimler arasında yer almıştı.
Yeni başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertlilerin; Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'un ardından hücum hattına yıldız bir takviye yapmayı planladığı, Sörloth, Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy gibi isimlerin yanı sıra Richarlison'ın da değerlendirildiği aktarılmıştı.
Sol kanatta ve santrforda görev yapabilen Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin aradığı çok yönlü hücum oyuncusu profiline uygun olduğu belirtilmişti. Ancak Richarlison'ın önceliğinin Premier Lig'de kalmak veya Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giymek olduğu ifade edilmişti.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, bu hafta içinde bir santrfor transferini tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bir tane santrfor alacağız, bu hafta içinde bitiririz. Transferler nokta atışı olacak." dedi.