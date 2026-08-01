01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
1-2
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
1-1
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
2-2
01 Ağustos
Girona-Arsenal
1-4
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
1-1
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
1-1
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
4-3
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
2-2
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
3-3
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
4-1
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
1-2
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
3-3
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
2-4
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
1-0
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
2-1
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
1-3
01 Ağustos
M.City-Inter
2-4
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
4-3
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-2
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
2-1
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
0-2
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
1-2
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
4-3
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Real Madrid, Fiorentina ile berabere kaldı

Avusturya'daki hazırlık maçında Real Madrid ve Fiorentina 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 23:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: realmadrid.com
Real Madrid, Fiorentina ile berabere kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Real Madrid ile Fiorentina hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avusturya'da bulunan Sportpark Klagenfurt'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İspanyol devi, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti.

Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria ile farkı ikiye çıkardı.

Fiorentina, 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.

🚀Alex Jimenez'in pasında Piccoli harika bir vuruşla golü buldu. pic.twitter.com/yKRJzMoa8y

İtalyan ekibi, 58. dakikada Moise Kean'ın golüyle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

ARDA GÜLER VE OULAI 11'DE BAŞLADI

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve Fiorentina'nın Trabzonspor'dan transferi Christ Inao Oulai maça ilk 11'de başladı.

Arda Güler, 87 dakika sahada kalırken yerini Lamını Fati'ye bıraktı.

Oulai ise 57. dakikada yerini Nicolo Fagioli'ye bıraktı.

Real Madrid, sezon öncesinde Ferencvaros, Deportivo ve Schalke ile de hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.