Real Madrid, Fiorentina ile berabere kaldı

Real Madrid ile Fiorentina hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avusturya'da bulunan Sportpark Klagenfurt'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İspanyol devi, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti.
🚀Alex Jimenez'in pasında Piccoli harika bir vuruşla golü buldu. pic.twitter.com/yKRJzMoa8y
ARDA GÜLER VE OULAI 11'DE BAŞLADI
Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve Fiorentina'nın Trabzonspor'dan transferi Christ Inao Oulai maça ilk 11'de başladı.
Arda Güler, 87 dakika sahada kalırken yerini Lamını Fati'ye bıraktı.
Oulai ise 57. dakikada yerini Nicolo Fagioli'ye bıraktı.
Real Madrid, sezon öncesinde Ferencvaros, Deportivo ve Schalke ile de hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.
İspanyol devi, 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçti.
Eflatun-beyazlılar, 24. dakikada Alexis Ciria ile farkı ikiye çıkardı.
⚽️Endrick'ten klas bir gol vuruşu! pic.twitter.com/u96QlHSo5p
— Sporxtv (@sporxtv) August 1, 2026
Fiorentina, 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle devreye 2-1 geride girdi.
📽️Camavinga verdi, genç Ciria bitirdi! pic.twitter.com/ErXmOoFxu8
— Sporxtv (@sporxtv) August 1, 2026
🚀Alex Jimenez'in pasında Piccoli harika bir vuruşla golü buldu. pic.twitter.com/yKRJzMoa8y
— Sporxtv (@sporxtv) August 1, 2026İtalyan ekibi, 58. dakikada Moise Kean'ın golüyle skora denge getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
🔔Moise Kean, kafa vuruşuyla Real Madrid karşısında skoru dengeledi. pic.twitter.com/qLS2sV68OG
— Sporxtv (@sporxtv) August 1, 2026
ARDA GÜLER VE OULAI 11'DE BAŞLADI
Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ve Fiorentina'nın Trabzonspor'dan transferi Christ Inao Oulai maça ilk 11'de başladı.
Arda Güler, 87 dakika sahada kalırken yerini Lamını Fati'ye bıraktı.
Oulai ise 57. dakikada yerini Nicolo Fagioli'ye bıraktı.
Real Madrid, sezon öncesinde Ferencvaros, Deportivo ve Schalke ile de hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.