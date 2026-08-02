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21:00

Galatasaray'ın rakibi Rennes

Galatasaray, 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 00:04
Galatasaray'ın rakibi Rennes
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Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar saat 21.00'de Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta mücadele edecek. Karşılaşma, S Sport Plus ve tv100'den naklen yayınlanacak.

Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti.

Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaşacak.

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