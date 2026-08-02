Beşiktaş'ta golcü operasyonu: İlk hedef Alexander Sörloth

Beşiktaş'ın transferdeki önceliklerinden biri olan golcü takviyesi için tanıdık bir isim öne çıktı: Alexander Sörloth... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir süredir görüşülen Dusan Vlahovic'in büyük liglerden birinden teklif beklemekte ısrar etmesi üzerine Norveçli yıldıza yoğunlaşıldı.
Siyah beyazlı yetkililer, 30 yaşındaki golcünün şartlarını öğrenmek için temaslarını sıkılaştırdı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MALİYETİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Atletico Madrid, Sörloth için yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim maliyeti düşürmek için farklı ödeme seçenekleri üzerinde çalışıyor.
YEDEKTE İKİ İSİM VAR
Listedeki diğer aday ise Darwin Nunez.
l Hilal'de düşünülmeyen Uruguaylı yıldız, kiralık olarak Beşiktaş'ın radarında. Siyah beyazlılar, kiralama önerirken, Nunez de Avrupa'ya dönmeye olumlu bakıyor.
Patrik Schick de listedeki isimlerden biri.
Geçen sezon Leverkusen formasıyla 42 maçta 22 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Çek forvet için nabız yoklamaları devam ediyor.
Önder Özen ile Vincenzo Italiano'nun beğendiği Schick'te belirleyici faktör bonservis talebi olacak.
FORMU YERİNDE
Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth geçtiğimiz sezon 54 maçın 20'sine ilk 11'de başlarken 20 defa fileleri havalandırdı.
Siyah beyazlı yetkililer, 30 yaşındaki golcünün şartlarını öğrenmek için temaslarını sıkılaştırdı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MALİYETİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Atletico Madrid, Sörloth için yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim maliyeti düşürmek için farklı ödeme seçenekleri üzerinde çalışıyor.
YEDEKTE İKİ İSİM VAR
Listedeki diğer aday ise Darwin Nunez.
l Hilal'de düşünülmeyen Uruguaylı yıldız, kiralık olarak Beşiktaş'ın radarında. Siyah beyazlılar, kiralama önerirken, Nunez de Avrupa'ya dönmeye olumlu bakıyor.
Patrik Schick de listedeki isimlerden biri.
Geçen sezon Leverkusen formasıyla 42 maçta 22 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Çek forvet için nabız yoklamaları devam ediyor.
Önder Özen ile Vincenzo Italiano'nun beğendiği Schick'te belirleyici faktör bonservis talebi olacak.
FORMU YERİNDE
Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth geçtiğimiz sezon 54 maçın 20'sine ilk 11'de başlarken 20 defa fileleri havalandırdı.