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Beşiktaş'ta golcü operasyonu: İlk hedef Alexander Sörloth

Beşiktaş, golcü transferinde Alexander Sörloth için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in bonservis beklentisini düşürmek adına formüller üretirken, Norveçli yıldızı yaz transfer döneminin en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:58 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 11:02
Haber: Türkiye
Beşiktaş'ta golcü operasyonu: İlk hedef Alexander Sörloth
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Beşiktaş'ın transferdeki önceliklerinden biri olan golcü takviyesi için tanıdık bir isim öne çıktı: Alexander Sörloth... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir süredir görüşülen Dusan Vlahovic'in büyük liglerden birinden teklif beklemekte ısrar etmesi üzerine Norveçli yıldıza yoğunlaşıldı.

Siyah beyazlı yetkililer, 30 yaşındaki golcünün şartlarını öğrenmek için temaslarını sıkılaştırdı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MALİYETİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Atletico Madrid, Sörloth için yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim maliyeti düşürmek için farklı ödeme seçenekleri üzerinde çalışıyor.

YEDEKTE İKİ İSİM VAR

Listedeki diğer aday ise Darwin Nunez.

l Hilal'de düşünülmeyen Uruguaylı yıldız, kiralık olarak Beşiktaş'ın radarında. Siyah beyazlılar, kiralama önerirken, Nunez de Avrupa'ya dönmeye olumlu bakıyor.

Patrik Schick de listedeki isimlerden biri.

Geçen sezon Leverkusen formasıyla 42 maçta 22 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çeken Çek forvet için nabız yoklamaları devam ediyor.

Önder Özen ile Vincenzo Italiano'nun beğendiği Schick'te belirleyici faktör bonservis talebi olacak.

FORMU YERİNDE

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth geçtiğimiz sezon 54 maçın 20'sine ilk 11'de başlarken 20 defa fileleri havalandırdı.

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