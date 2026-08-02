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Sofyan Amrabat için 12 milyon euroluk teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat için 12 milyon euro bonservis teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:30 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 10:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sofyan Amrabat için 12 milyon euroluk teklif!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Sofyan Amrabat için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 12 MİLYON EURO HAZIRLIĞI

Africafoot'ta yer alan habere göre Al-Ittihad, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, deneyimli futbolcuya da cazip bir maaş teklif edeceği iddia edildi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Amrabat'a İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 23 resmi maça çıkan Sofyan Amrabat, 1 gol katkısı sağladı. Faslı orta saha, 19 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

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