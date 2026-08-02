Sofyan Amrabat için 12 milyon euroluk teklif!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Sofyan Amrabat için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 12 MİLYON EURO HAZIRLIĞI
Africafoot'ta yer alan habere göre Al-Ittihad, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, deneyimli futbolcuya da cazip bir maaş teklif edeceği iddia edildi.
ÖNCELİĞİ AVRUPA
Amrabat'a İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 23 resmi maça çıkan Sofyan Amrabat, 1 gol katkısı sağladı. Faslı orta saha, 19 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
Africafoot'ta yer alan habere göre Al-Ittihad, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, deneyimli futbolcuya da cazip bir maaş teklif edeceği iddia edildi.
ÖNCELİĞİ AVRUPA
Amrabat'a İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 23 resmi maça çıkan Sofyan Amrabat, 1 gol katkısı sağladı. Faslı orta saha, 19 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.