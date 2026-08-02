02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
15:30
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
15:30
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
16:00
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Galatasaray'ın transfer planı: Barış Alper satılacak, Leao ve Can Uzun gelecek

Galatasaray'da zincirleme bir transfer dalgası olabilir. Barış Alper Yılmaz'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar, gelecek parayla sol kanat için Milan'dan Rafael Leao'yu orta sahaya da Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u almayı düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 09:17
Haber: Türkiye
Galatasaray'ın transfer planı: Barış Alper satılacak, Leao ve Can Uzun gelecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bu kez yolcu gibi. Geçen sezon ayrılığı direkten dönen ve sancılı bir süreçten geçen hücum oyuncusu Avrupa'ya doğru yol alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Barış Alper, Galatasaray'ın çıkarlarının ön planda olduğunu belirterek kararı yönetime bıraktı. Monaco ve İngiliz kulüplerinin yakın takibindeki Barış'tan beklenti en az 40 milyon euro. Nitekim o rakamları gözden çıkaran kulüplerin olduğu biliniyor. Milli futbolcunun ayrılığı durumunda ise zincirleme bir transfer olayı gerçekleşebilir.

RAFAEL LEAO VE CAN UZUN

Dursun Özbek yönetimi, Yılmaz'ın ayrılığı sonrası doğacak boşluğu Milan'dan Rafael Leao'yu satın alma opsiyonu ile kiralayarak doldurmayı düşünüyor. Ve Barış'tan gelecek yüklü miktardaki bonservis bedeli ile milli oyuncu Can Uzun için harcanacak.

TRANSFER İÇİN MESAJ

Sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro'dan kapıyı açtığı ve son olarak 40 milyon euro'ya kadar indiği 10 numara Can'ı 35 milyon euro bandında bitirmeyi düşünüyor. Uzun'un da "Kulüpler anlaşırsa gelirim" demesi eli güçlendiriyor.

Camiada sabırların taştığı Galatasaray'da yönetim Barış Alper'in satışına bağlı olarak gerçekleştirmeyi planladığı Leao ve Can Uzun transferlerin iki haftaya kadar netleştirmek istiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.