Galatasaray'ın transfer planı: Barış Alper satılacak, Leao ve Can Uzun gelecek

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz bu kez yolcu gibi. Geçen sezon ayrılığı direkten dönen ve sancılı bir süreçten geçen hücum oyuncusu Avrupa'ya doğru yol alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEKLENTİ 40 MİLYON EURO
Barış Alper, Galatasaray'ın çıkarlarının ön planda olduğunu belirterek kararı yönetime bıraktı. Monaco ve İngiliz kulüplerinin yakın takibindeki Barış'tan beklenti en az 40 milyon euro. Nitekim o rakamları gözden çıkaran kulüplerin olduğu biliniyor. Milli futbolcunun ayrılığı durumunda ise zincirleme bir transfer olayı gerçekleşebilir.
RAFAEL LEAO VE CAN UZUN
Dursun Özbek yönetimi, Yılmaz'ın ayrılığı sonrası doğacak boşluğu Milan'dan Rafael Leao'yu satın alma opsiyonu ile kiralayarak doldurmayı düşünüyor. Ve Barış'tan gelecek yüklü miktardaki bonservis bedeli ile milli oyuncu Can Uzun için harcanacak.
TRANSFER İÇİN MESAJ
Sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro'dan kapıyı açtığı ve son olarak 40 milyon euro'ya kadar indiği 10 numara Can'ı 35 milyon euro bandında bitirmeyi düşünüyor. Uzun'un da "Kulüpler anlaşırsa gelirim" demesi eli güçlendiriyor.
Camiada sabırların taştığı Galatasaray'da yönetim Barış Alper'in satışına bağlı olarak gerçekleştirmeyi planladığı Leao ve Can Uzun transferlerin iki haftaya kadar netleştirmek istiyor.
Barış Alper, Galatasaray'ın çıkarlarının ön planda olduğunu belirterek kararı yönetime bıraktı. Monaco ve İngiliz kulüplerinin yakın takibindeki Barış'tan beklenti en az 40 milyon euro. Nitekim o rakamları gözden çıkaran kulüplerin olduğu biliniyor. Milli futbolcunun ayrılığı durumunda ise zincirleme bir transfer olayı gerçekleşebilir.
RAFAEL LEAO VE CAN UZUN
Dursun Özbek yönetimi, Yılmaz'ın ayrılığı sonrası doğacak boşluğu Milan'dan Rafael Leao'yu satın alma opsiyonu ile kiralayarak doldurmayı düşünüyor. Ve Barış'tan gelecek yüklü miktardaki bonservis bedeli ile milli oyuncu Can Uzun için harcanacak.
TRANSFER İÇİN MESAJ
Sarı kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'un 60 milyon euro'dan kapıyı açtığı ve son olarak 40 milyon euro'ya kadar indiği 10 numara Can'ı 35 milyon euro bandında bitirmeyi düşünüyor. Uzun'un da "Kulüpler anlaşırsa gelirim" demesi eli güçlendiriyor.
Camiada sabırların taştığı Galatasaray'da yönetim Barış Alper'in satışına bağlı olarak gerçekleştirmeyi planladığı Leao ve Can Uzun transferlerin iki haftaya kadar netleştirmek istiyor.