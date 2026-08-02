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Galatasaray'dan Batrakov'a 20 milyon euro

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov ile prensipte anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için istenen 20 milyon euro'yu da ödemeyi göze aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 09:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Batrakov'a 20 milyon euro
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10 numara transferi için gaza basan Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov transferinde prensipte anlaşmaya vardı.

Rusya'da geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki 10 numara, oyun stiliyle sarı-kırmızılılarda efsane haline gelen ve yeri doldurulamayan Dries Mertens'i andırıyor.

20 MİLYON EURO

20 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşmesi beklenen Batrakov, Lokomotiv formasıyla tüm kulvarlarda 17 gol ve 13 asistlik performansıyla sezona damga vurdu.

DURAN TOP USTASI

Bir forvet gibi hücumcu kimliği olan 21 yaşındaki yıldızın bitiricilik kalitesi üst seviyede. Dar alanlarda kilit paslar atabilme ve savunma arkasına adam kaçırma becerisiyle bilinen Batrakov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Rus futbolcunun en önemli özelliklerinden birisi de duran toplardaki becerisi. 21 yaşındaki 10 numara, etkili ve kavisli ortalarıyla duran topları doğrudan gol pozisyonuna dönüştürebiliyor. 

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