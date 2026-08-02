Trabzonspor'da Salah heyecanı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Muhammed Salah transferi için gaza bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı. Salah transferi için bazı konularda anlaşma sağlandı.
Bu anlaşmada forma satışından pay olmayacak ancak Adidas ile görüşme yapılacak.
HAFTAYA GELEBİLİR
Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Muhammed Salah, her şey yolunda giderse haftaya Trabzon'a gelebilir.
22 MİLYON EURO
Bonservisi elinde bulunan Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI
Mokawloon'da yetişen Mohamed Salah ardından Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool'da oynadı.
34 yaşındaki Mısırlı yıldız, milli formayla 119 maçta 66 gol atma başarısı gösterdi.
"ŞU ANDA ANLAŞMA YOK"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise, cumartesi günü katıldığı canlı yayında Salah ile ilgili konuştu. Doğan, Salah ile şu anda tam anlamıyla bir anlaşma olmadığını dile getirdi.
ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:
"Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok!"
"Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez. Bizimle böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum, anlatamıyorum herhalde. Böyle bir anlaşma yok!"
Salah ile görüştünüz mü?
- Ertuğrul Doğan: "Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Taraftarımızı anlamıyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Çok profesyonel, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Şu an itibarıyla anlaşma vs. yok. Yarın için Trabzon'a böyle bir planlama yok. Transferle ilgili gelişme olunca açık açık bilgilendiriyorum. Şu an böyle bir anlaşma yok."
Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza teklifini sundu. Trabzonspor, Salah'a 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif yaptı. Salah transferi için bazı konularda anlaşma sağlandı.
Bu anlaşmada forma satışından pay olmayacak ancak Adidas ile görüşme yapılacak.
HAFTAYA GELEBİLİR
Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Muhammed Salah, her şey yolunda giderse haftaya Trabzon'a gelebilir.
22 MİLYON EURO
Bonservisi elinde bulunan Salah'ın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI
Mokawloon'da yetişen Mohamed Salah ardından Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool'da oynadı.
34 yaşındaki Mısırlı yıldız, milli formayla 119 maçta 66 gol atma başarısı gösterdi.
"ŞU ANDA ANLAŞMA YOK"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise, cumartesi günü katıldığı canlı yayında Salah ile ilgili konuştu. Doğan, Salah ile şu anda tam anlamıyla bir anlaşma olmadığını dile getirdi.
ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:
"Bir sürü bir şey konuşuluyor. Böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir. Böyle bir şey yok!"
"Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez. Bizimle böyle bir anlaşma yok. Altına basarak söylüyorum, anlatamıyorum herhalde. Böyle bir anlaşma yok!"
Salah ile görüştünüz mü?
- Ertuğrul Doğan: "Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Taraftarımızı anlamıyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Çok profesyonel, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Şu an itibarıyla anlaşma vs. yok. Yarın için Trabzon'a böyle bir planlama yok. Transferle ilgili gelişme olunca açık açık bilgilendiriyorum. Şu an böyle bir anlaşma yok."