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TFF'den çipli top uygulaması için açıklama

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top uygulamasını sezonun ikinci yarısıyla birlikte kullanmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:23 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 10:27
Haber: Sporx.com
TFF'den çipli top uygulaması için açıklama
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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Otyakmaz, "Bu sene Dünya Kupası'nda olan tüm yenilikleri biz de Süper Lig'de, diğer federasyonlara da örnek olması açısından, gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün yenilikleri kullanmak istiyoruz." dedi.

"İKİNCİ YARIDA OLACAK"

Mecnun Otyakmaz, Süper Lig için gündeme gelen çipli top uygulaması haberlerine de açıklık getirdi.

Otyakmaz, "Bunlardan bir tanesi de çipli top uygulaması. İnşallah ocak-şubat ayında, ligin ikinci yarısıyla bu uygulama gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl da çok daha kapsamlı bir şekilde uygulanacak. Sistemin kurulması ocak ayını bulacak." diye konuştu.

FIFA'DAN DESTEK TALEBİ

Çipli top ve ilave kamera sisteminin TFF'ye yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi, mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek.

Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. TFF, gerekli kaynağı oluşturarak çipli top teknolojisini Süper Lig'de devreye sokacak.

4 İLAVE KAMERA

Çip maliyeti için yayıncı kuruluştan da talepte bulunulacak. Sistem kapsamında her stadyuma fazladan 4'er kamera daha yerleştirilecek ve VAR'ın hassasiyeti maksimum seviyeye çıkarılacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

Çipli top, içindeki hareket sensörü sayesinde topa temas anını ve topun hareketini çok yüksek frekansta VAR sistemine iletir. Ancak sistem tek başına karar vermez; kamera ve oyuncu takip teknolojileriyle birlikte hakemlere veri sağlar.

ARTILARI
1. Ofsaytta temas anını kesinleştirir
Ofsayt çizgisi çekerken sensör, topa vurulduğu anı saniyede yaklaşık 500 kez ölçerek belirler.
2. VAR incelemelerini hızlandırır
Özellikle milimetrik ofsaytlarda görüntülerin tek tek ileri-geri sarılması ihtiyacını azaltır.
3. Topa kimin temas ettiğini gösterir
Topun savunmacıdan mı, hücum oyuncusundan mı geldiğinin tespitine yardımcı olur.
4. Elle oynama kararlarını destekler
Topun ele temas ettiği an ve temasın şiddeti hakkında veri sağlayabilir.
5. Tartışmaları azaltabilir
Özellikle ofsayt ve gol öncesindeki temaslarla ilgili "yanlış kare seçildi" eleştirileri azalır.
6. Yayın kalitesini yükseltir
Kararların üç boyutlu animasyonlarla ekrana getirilmesi, ofsaytın kolay anlaşılmasını sağlar.

EKSİLERİ
1. Kurulum ve işletme maliyeti yüksek
Çipli top tek başına yeterli değildir. Kamera altyapısı, sensör alıcıları, yazılım, VAR entegrasyonu, yedek toplar ve eğitimli teknik personel gerekir.
2. Standart sağlanamayabilir
Kamera açıları, ışık, internet ve veri aktarım altyapısındaki farklılıklar sistemin performansını etkileyebilir. FIFA sistem bileşenlerini özel test ve sertifikasyon süreçlerinden geçiriyor.
3. Teknolojik arıza riski
Çipin, alıcının, yazılımın veya kamera sisteminin arızalanması durumunda geleneksel VAR yöntemine dönülmesi gerekebilir. Bu da maçlar arasında uygulama farklılığı doğurabilir.

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