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Beşiktaş'tan orta sahaya Dani Ceballos hamlesi!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Dani Ceballos için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 09:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta sahaya Dani Ceballos hamlesi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı her iki maçta mağlup edip yoluna devam eden Beşiktaş'ta bazı bölgelere transferin şart olduğu gözlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orta sahada Orkun Kökçü ve Salih Özcan'a yardım edecek bir isim için harekete geçen siyah-beyazlılar, Dani Ceballos'u gündemine aldı. Real Madrid'e veda eden 29 yaşındaki orta sahanın bonservisi elinde.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun oyun sistemine uyacak bir profili olan Ceballos'un menajeriyle görüşmeler başladı.

PAZARLIKLAR YAPILIYOR

Futbol Direktörü Önder Özen, İspanyol orta sahanın senelik maaşı konusunda pazarlıklar yapıyor.

REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla 215 maça çıkan Ceballos, 7 gol 16 asistlik performans sergiledi.

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