Beşiktaş'a Angelo önerisi! U23 kontenjanına uygun transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Muhammed Salah konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle sağ kanat transferi için listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu bölgeye U23 kontenjanına uygun bir isim transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Takvim'in haberine göre, menajerlerin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Angelo'yu Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi.
SON KARAR VINCENZO ITALIANO'NUN
21 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği, İtalyan hocanın onay vermesi halinde de Al Nassr ile görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Eylül 2024'ten beri Al Nassr forması giyen ve 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Angeyo'nun kontratı 2029 yılında sona erecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Suudi ekibiyle 40 maça çıkan genç Sambacı söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 20 gole katkıda bulundu.
Takvim'in haberine göre, menajerlerin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Angelo'yu Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi.
SON KARAR VINCENZO ITALIANO'NUN
21 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği, İtalyan hocanın onay vermesi halinde de Al Nassr ile görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Eylül 2024'ten beri Al Nassr forması giyen ve 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Angeyo'nun kontratı 2029 yılında sona erecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Suudi ekibiyle 40 maça çıkan genç Sambacı söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 20 gole katkıda bulundu.