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Beşiktaş'a Angelo önerisi! U23 kontenjanına uygun transfer

Muhammed Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:10
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Angelo önerisi! U23 kontenjanına uygun transfer
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Muhammed Salah konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle sağ kanat transferi için listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu bölgeye U23 kontenjanına uygun bir isim transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Takvim'in haberine göre, menajerlerin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Angelo'yu Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi.

SON KARAR VINCENZO ITALIANO'NUN

21 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği, İtalyan hocanın onay vermesi halinde de Al Nassr ile görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Eylül 2024'ten beri Al Nassr forması giyen ve 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Angeyo'nun kontratı 2029 yılında sona erecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Suudi ekibiyle 40 maça çıkan genç Sambacı söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 12 asistlik performans sergileyerek 20 gole katkıda bulundu.

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