İtalyan basını duyurdu: 'Vlahovic'e en yakın kulüp Beşiktaş'

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsünü kazanan Dusan Vlahovic için en uygun kulübün Beşiktaş olduğu ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Juventus'un CEO'su Carnevali, "Vlahovic ile hiç tanışmadım. Juventus'un reddedilen bir teklif yaptığını biliyorum. Oyuncuların peşinden koşan biri değilim" dedi.
"EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ"
Calcionews24.com'da Vlahovic için yazılan makalede hem maaşı hem de finansal talepleri nedeniyle futbolcunun İtalya'da şansının sıfır olduğu belirtilerek, "Şu anda hiçbir takım, büyük satışlar veya bütçe azaltılması olmadan bu kalibrede bir transferi karşılayamaz. Dolayısıyla en olası senaryo yurt dışı transferi.
En güçlü ve en kararlı ilgiyi gösteren kulüp ise Beşiktaş. Beşiktaş, mali açıdan, oyuncunun taleplerini karşılayabilecek az sayıda kulüpten biri ve teknik olarak da ona merkezi bir rol garanti edebilir. Herhangi bir sürpriz olmazsa, şu anda en güçlü aday Beşiktaş.'' sözlerini söyledi.
ITALIANO ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahovic'i hücum hattının merkezinde görmek istediği belirtildi. İtalyan çalıştırıcının, transferin tamamlanması için ağustos ayının ortasına kadar beklemeye hazır olduğu aktarıldı.
24 MAÇTA 20 GOL ATTI
Dusan Vlahovic, Teknik Direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde Fiorentina'da son derece başarılı bir süreç geçirdi. 26 yaşındaki Sırp forvet, 2021-2022 sezonunda İtaliano yönetiminde Floransa ekibinde çıktığı 24 resmi maçta 20 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt katkı sundu.
ÖNDER ÖZEN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Sırp golcü için "Vlahovic serbest oyuncu olduğu için ipler onun elinde. Bazı hedefleri olabilir. Avrupa'nın doğusunda en yüksek paraların verileceği ülke Türkiye değil. Vlahovic için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi saygısı var. Sanıyorum ki büyük ölçekli bir kontrat beklentisi var. Vlahovic'le görüşmemiz olmadı. Hoca oyuncunun durumunu takip ediyor. Oyuncunun ne istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
"EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ"
Calcionews24.com'da Vlahovic için yazılan makalede hem maaşı hem de finansal talepleri nedeniyle futbolcunun İtalya'da şansının sıfır olduğu belirtilerek, "Şu anda hiçbir takım, büyük satışlar veya bütçe azaltılması olmadan bu kalibrede bir transferi karşılayamaz. Dolayısıyla en olası senaryo yurt dışı transferi.
En güçlü ve en kararlı ilgiyi gösteren kulüp ise Beşiktaş. Beşiktaş, mali açıdan, oyuncunun taleplerini karşılayabilecek az sayıda kulüpten biri ve teknik olarak da ona merkezi bir rol garanti edebilir. Herhangi bir sürpriz olmazsa, şu anda en güçlü aday Beşiktaş.'' sözlerini söyledi.
ITALIANO ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahovic'i hücum hattının merkezinde görmek istediği belirtildi. İtalyan çalıştırıcının, transferin tamamlanması için ağustos ayının ortasına kadar beklemeye hazır olduğu aktarıldı.
24 MAÇTA 20 GOL ATTI
Dusan Vlahovic, Teknik Direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde Fiorentina'da son derece başarılı bir süreç geçirdi. 26 yaşındaki Sırp forvet, 2021-2022 sezonunda İtaliano yönetiminde Floransa ekibinde çıktığı 24 resmi maçta 20 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt katkı sundu.
ÖNDER ÖZEN NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Sırp golcü için "Vlahovic serbest oyuncu olduğu için ipler onun elinde. Bazı hedefleri olabilir. Avrupa'nın doğusunda en yüksek paraların verileceği ülke Türkiye değil. Vlahovic için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi saygısı var. Sanıyorum ki büyük ölçekli bir kontrat beklentisi var. Vlahovic'le görüşmemiz olmadı. Hoca oyuncunun durumunu takip ediyor. Oyuncunun ne istediğini biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.