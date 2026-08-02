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Kocaeli'de Berkan Kutlu ile imza yakın

Konyaspor'dan ayrılan Berkan Kutlu, pazartesi günü Kocaeli'ye gidecek. 28 yaşındaki futbolcu, bir pürüz çıkmaması durumunda Kocaelispor'a imza atacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaeli'de Berkan Kutlu ile imza yakın
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Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Kocaelispor yönetimi, orta sahaya yapacağı önemli takviyede sona yaklaştı. Bir süredir temasların sürdüğü Berkan Kutlu transferinde taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce yapılan temasların son derece olumlu geçtiği öğrenilirken, deneyimli oyuncunun Avrupa'dan gelebilecek olası teklifleri değerlendirmek adına kısa bir süre istediği ifade edildi. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Türkiye'de devam etmesi halinde önceliğinin Kocaelispor olacağını yeşil-siyahlı yönetime ilettiği kaydedildi.

Kritik buluşmanın pazartesi günü İzmit'te gerçekleşeceği ve tarafların transferin son pürüzlerini masaya yatıracağı belirtildi. Yapılacak son görüşmede tam anlaşma sağlanması halinde, Berkan Kutlu'nun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayarak Kocaelispor kadrosuna katılması bekleniyor. [Kocaeli Gündem]

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