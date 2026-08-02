Hull City, Herrington transferinde sona yaklaştı

Avustralya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lucas Herrington, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'ye transfer olmaya çok yakın. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TalkSport'un haberine göre, Henüz 18 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Herrington için Hull City'nin önemli aşama kaydettiği belirtildi. Genç stoperle FIFA Dünya Kupası öncesinde Barcelona ve Liverpool gibi kulüpler de ilgilenmişti.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Transfer henüz resmiyet kazanmasa da MLS ekibi Colorado Rapids ile Hull City arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Haberde, bonservis bedelinin 35 ila 38 milyon dolar arasında olmasının beklendiği kaydedildi.
Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Lucas Herrington, Harry Souttar'ın 2023 yılında Leicester City'ye 23 milyon dolar karşılığında transferiyle kırdığı rekoru geride bırakarak Avustralya futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.
Ayrıca genç savunmacının transferinin tamamlanması halinde, mevcut durumda Premier Lig'de forma giyen tek Avustralyalı milli futbolcu olacağı belirtildi.
ACUN ILICALI DOĞRULADI
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı da kulübün Lucas Herrington ile ilgilendiğini doğruladı.
BBC'ye konuşan Ilıcalı, Herrington'ın transfer listelerinde olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet." yanıtını verdi.
Genç oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Ilıcalı, "Çok büyük bir potansiyele sahip. Çok genç bir oyuncu. Geleceğin yıldızlarından biri olacağını düşünüyorum." dedi.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Transfer henüz resmiyet kazanmasa da MLS ekibi Colorado Rapids ile Hull City arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Haberde, bonservis bedelinin 35 ila 38 milyon dolar arasında olmasının beklendiği kaydedildi.
Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Lucas Herrington, Harry Souttar'ın 2023 yılında Leicester City'ye 23 milyon dolar karşılığında transferiyle kırdığı rekoru geride bırakarak Avustralya futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.
Ayrıca genç savunmacının transferinin tamamlanması halinde, mevcut durumda Premier Lig'de forma giyen tek Avustralyalı milli futbolcu olacağı belirtildi.
ACUN ILICALI DOĞRULADI
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı da kulübün Lucas Herrington ile ilgilendiğini doğruladı.
BBC'ye konuşan Ilıcalı, Herrington'ın transfer listelerinde olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet." yanıtını verdi.
Genç oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Ilıcalı, "Çok büyük bir potansiyele sahip. Çok genç bir oyuncu. Geleceğin yıldızlarından biri olacağını düşünüyorum." dedi.