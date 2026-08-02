Atlanta United, Romelu Lukaku'nun peşinde!

Transfer döneminde adı zaman zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Romelu Lukaku için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre, MLS ekiplerinden Atlanta United, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Haberde, Atlanta United'ın Lukaku transferi konusunda ciddi ilgi gösterdiği ve yıldız futbolcuyu ABD'ye getirmek istediği belirtildi. Taraflar arasında kişisel şartların görüşülmesi adına temasların sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan transfer görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşmaya varılması için sürecin devam ettiği ifade edildi.
Haberde, Atlanta United'ın Lukaku transferi konusunda ciddi ilgi gösterdiği ve yıldız futbolcuyu ABD'ye getirmek istediği belirtildi. Taraflar arasında kişisel şartların görüşülmesi adına temasların sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan transfer görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşmaya varılması için sürecin devam ettiği ifade edildi.