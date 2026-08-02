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Atlanta United, Romelu Lukaku'nun peşinde!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçen Belçikalı golcü Romelu Lukaku için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 13:05 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Atlanta United, Romelu Lukaku'nun peşinde!
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Transfer döneminde adı zaman zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Romelu Lukaku için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sacha Tavolieri'nin haberine göre, MLS ekiplerinden Atlanta United, Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, Atlanta United'ın Lukaku transferi konusunda ciddi ilgi gösterdiği ve yıldız futbolcuyu ABD'ye getirmek istediği belirtildi. Taraflar arasında kişisel şartların görüşülmesi adına temasların sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan transfer görüşmelerinin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşmaya varılması için sürecin devam ettiği ifade edildi.

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