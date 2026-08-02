Edin Dzeko, imza atmaya gitti

Schalke, Edin Dzeko ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Alman ekibi, Dzeko ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 40 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke'ye imza atmak için pazartesi günü Almanya'ya gitti. Bosnalı futbolcu, Schalke için pazar ve pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.
Schalke'de Dzeko için pazartesi günü imza planı yapıldı. Deneyimli golcü, sağlık kontrollerinin ardından pazartesi günü Schalke ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.
Schalke'de Dzeko için pazartesi günü imza planı yapıldı. Deneyimli golcü, sağlık kontrollerinin ardından pazartesi günü Schalke ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.
Edin Dzeko, Schalke için sağlık kontrolünden geçtikten sonra pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacak. pic.twitter.com/3WDUAFDIDI
— Sporx (@sporx) August 2, 2026