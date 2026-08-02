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Edin Dzeko, imza atmaya gitti

Edin Dzeko, Schalke'ye imza atmak için Almanya'ya gitti. Bugün (Pazar) ve pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek deneyimli golcü, pazartesi günü Alman ekibiyle bir yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Edin Dzeko, imza atmaya gitti
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Schalke, Edin Dzeko ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Alman ekibi, Dzeko ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 40 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke'ye imza atmak için pazartesi günü Almanya'ya gitti. Bosnalı futbolcu, Schalke için pazar ve pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

Schalke'de Dzeko için pazartesi günü imza planı yapıldı. Deneyimli golcü, sağlık kontrollerinin ardından pazartesi günü Schalke ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.

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