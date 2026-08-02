Maurizio Sarri'den Fatih Terim'e mesaj

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Fatih Terim, kişisel YouTube hesabında yeni bir programa başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fatih Terim'in, "Teknik Direktör | Terim Deneyimi" isimle programının ilk bölümünün konuklarından biri Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri oldu.
SARRI'DEN TERİM'E MESAJ
İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde Fatih Terim'in antrenmanlarını izlemeye gittiğini söyledi.
Sarri, "Merhaba İmparator. Seni büyük bir sevgi ve özlemle hatırlıyorum. Belki bilmiyorsundur ama Floransa'daki antrenmanlarını izlemeye gelirdim. Floransa yakınlarında yaşadığım için ben ve Fiorentina taraftarlarının büyük çoğunluğu seni çok büyük bir sevgiyle hatırlıyoruz. İmparator; kendine iyi bak, hoşça kal ve bol şans." dedi.
FATİH TERİM'DEN YANIT
Fatih Terim ise Sarri'nin bu sözlerinin ardından, "Sarri hep bu ve buna benzer söylemlerde bulunmuştur. Kendisi benim çok sevdiğim bir meslektaşım ama aynı zamanda oynattığı oyunu da çok beğeniyorum. Her yerde söylüyorum bunu. Karşı karşıya da geldik. Bugün İtalya ve Avrupa'nın en önemli hocalarından biridir bence. Oynattığı oyundan zevk aldığımız bir hocadır. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum benimle ilgili duyguları için." sözlerini sarf etti.
SARRI'DEN TERİM'E MESAJ
İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde Fatih Terim'in antrenmanlarını izlemeye gittiğini söyledi.
Sarri, "Merhaba İmparator. Seni büyük bir sevgi ve özlemle hatırlıyorum. Belki bilmiyorsundur ama Floransa'daki antrenmanlarını izlemeye gelirdim. Floransa yakınlarında yaşadığım için ben ve Fiorentina taraftarlarının büyük çoğunluğu seni çok büyük bir sevgiyle hatırlıyoruz. İmparator; kendine iyi bak, hoşça kal ve bol şans." dedi.
FATİH TERİM'DEN YANIT
Fatih Terim ise Sarri'nin bu sözlerinin ardından, "Sarri hep bu ve buna benzer söylemlerde bulunmuştur. Kendisi benim çok sevdiğim bir meslektaşım ama aynı zamanda oynattığı oyunu da çok beğeniyorum. Her yerde söylüyorum bunu. Karşı karşıya da geldik. Bugün İtalya ve Avrupa'nın en önemli hocalarından biridir bence. Oynattığı oyundan zevk aldığımız bir hocadır. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum benimle ilgili duyguları için." sözlerini sarf etti.