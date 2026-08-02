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Galatasaray'da savunma hedefi: Nathan Zeze

Galatasaray, savunmaya yapacağı takviye için rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, NEOM'dan 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 14:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da savunma hedefi: Nathan Zeze
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Savunmaya takviye planlayan Galatasaray, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, NEOM'dan Fransız stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

Galatasaray, 21 yaşındaki genç stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.

NEOM PERFORMANSI

NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze'nin, Suudi Arabistan ekibi NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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