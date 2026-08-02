Galatasaray'da savunma hedefi: Nathan Zeze

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Savunmaya takviye planlayan Galatasaray, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, NEOM'dan Fransız stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.
Galatasaray, 21 yaşındaki genç stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.
20 MİLYON EURO ÖDENDİ
Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.
NEOM PERFORMANSI
NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze'nin, Suudi Arabistan ekibi NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Savunmaya takviye planlayan Galatasaray, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, NEOM'dan Fransız stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.
Galatasaray, 21 yaşındaki genç stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.
20 MİLYON EURO ÖDENDİ
Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro transfer bedeliyle transfer olmuştu.
NEOM PERFORMANSI
NEOM'da 32 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asist ile skor katkısı da sağladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze'nin, Suudi Arabistan ekibi NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.