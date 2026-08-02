Franjo Ivanovic, Hull City'ye gidiyor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, Benfica'dan Franjo Ivanovic transferi için geri sayıma geçti.
O'Jogo'da yer alan habere göre, Hull City, Ivanovic transferi için Benfica ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.
TRANSFER ŞARTLARI
25 MİLYON EURO
22 yaşındaki Hırvat santrforun transferinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesi ve toplam maliyetin 25 milyon euro'yu bulması bekleniyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ
Portekiz basınında yer alan habere göre, Ivanovic için Galatasaray, Real Betis ve Como da Benfica'ya teklifte bulundu. Benfica ise Hull City'nin teklifinin beklentilerine daha uygun olduğunu düşünüyor.
Benfica'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Ivanovic, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
O'Jogo'da yer alan habere göre, Hull City, Ivanovic transferi için Benfica ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.
TRANSFER ŞARTLARI
25 MİLYON EURO
22 yaşındaki Hırvat santrforun transferinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesi ve toplam maliyetin 25 milyon euro'yu bulması bekleniyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ
Portekiz basınında yer alan habere göre, Ivanovic için Galatasaray, Real Betis ve Como da Benfica'ya teklifte bulundu. Benfica ise Hull City'nin teklifinin beklentilerine daha uygun olduğunu düşünüyor.
Benfica'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Ivanovic, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.