02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
15:30
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
15:30
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
16:00
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Franjo Ivanovic, Hull City'ye gidiyor

Hull City, Benfica'dan Franjo Ivanovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ivanovic, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Franjo Ivanovic, Hull City'ye gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Benfica'dan Franjo Ivanovic transferi için geri sayıma geçti.

O'Jogo'da yer alan habere göre, Hull City, Ivanovic transferi için Benfica ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

TRANSFER ŞARTLARI
25 MİLYON EURO

22 yaşındaki Hırvat santrforun transferinin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesi ve toplam maliyetin 25 milyon euro'yu bulması bekleniyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ

Portekiz basınında yer alan habere göre, Ivanovic için Galatasaray, Real Betis ve Como da Benfica'ya teklifte bulundu. Benfica ise Hull City'nin teklifinin beklentilerine daha uygun olduğunu düşünüyor.

Benfica'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Ivanovic, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.