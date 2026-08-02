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Samsunspor, Kevin Carlos transferi için devrede!

Samsunspor'un, Nice forması giyen Kevin Carlos'u kadrosuna katmak için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Samsunspor, Kevin Carlos transferi için devrede!
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Samsunspor, yeni sezon öncesi santrfor transferi çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlıların, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kevin Carlos'u yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Daha önce kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir formülle transferi bitirmeye çalışan Samsunspor'un, oyuncunun başka kulüplerden de ilgi görmesi nedeniyle sonuç alamadığı belirtildi. Buna rağmen Karadeniz ekibinin, 25 yaşındaki golcü için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 39 resmi maça çıkan Kevin Carlos, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki İspanyol santrforun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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