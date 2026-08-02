Samsunspor, Kevin Carlos transferi için devrede!

Samsunspor, yeni sezon öncesi santrfor transferi çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlıların, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kevin Carlos'u yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Daha önce kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir formülle transferi bitirmeye çalışan Samsunspor'un, oyuncunun başka kulüplerden de ilgi görmesi nedeniyle sonuç alamadığı belirtildi. Buna rağmen Karadeniz ekibinin, 25 yaşındaki golcü için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 39 resmi maça çıkan Kevin Carlos, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki İspanyol santrforun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Kırmızı-beyazlıların, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kevin Carlos'u yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Daha önce kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir formülle transferi bitirmeye çalışan Samsunspor'un, oyuncunun başka kulüplerden de ilgi görmesi nedeniyle sonuç alamadığı belirtildi. Buna rağmen Karadeniz ekibinin, 25 yaşındaki golcü için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 39 resmi maça çıkan Kevin Carlos, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki İspanyol santrforun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.