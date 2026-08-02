Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nde Slovenya üçüncü oldu!

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi üçüncülük maçında Slovenya, Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Slovenya, daha önce 2021, 2024 ve 2025 yıllarında da üçüncülük maçına çıkmış ancak sahadan mağlubiyetle ayrılarak madalyaya ulaşamamıştı. Bu kez fırsatı kaçırmayan Sloven ekibi, Japonya engelini aşarak tarihindeki ilk VNL madalyasını müzesine götürdü.
Karşılaşmanın setleri 21-25, 28-26, 22-25 ve 22-25 sonuçlandı.
Karşılaşmanın setleri 21-25, 28-26, 22-25 ve 22-25 sonuçlandı.