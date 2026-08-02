Çaykur Rizespor'da Ibrahim Olawoyin'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Al-Taawoun FC, Nijeryalı futbolcu için Karadeniz ekibine resmi transfer teklifinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ TEKLİF YAPILDI
Suudi Arabistan temsilcisinin, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Rizespor ile temasa geçtiği ve resmi teklif sunduğu belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
RİZESPOR PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 33 resmi maça çıkan Ibrahim Olawoyin, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 27 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, takımın önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Al-Taawoun FC, Nijeryalı futbolcu için Karadeniz ekibine resmi transfer teklifinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RESMİ TEKLİF YAPILDI
Suudi Arabistan temsilcisinin, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Rizespor ile temasa geçtiği ve resmi teklif sunduğu belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
RİZESPOR PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 33 resmi maça çıkan Ibrahim Olawoyin, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 27 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, takımın önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.