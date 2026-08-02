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Al-Taawoun'dan Ibrahim Olawoyin için Rizespor'a resmi teklif

Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun'un, Çaykur Rizespor forması giyen Ibrahim Olawoyin için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 13:41
Al-Taawoun'dan Ibrahim Olawoyin için Rizespor'a resmi teklif
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Çaykur Rizespor'da Ibrahim Olawoyin'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Al-Taawoun FC, Nijeryalı futbolcu için Karadeniz ekibine resmi transfer teklifinde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RESMİ TEKLİF YAPILDI

Suudi Arabistan temsilcisinin, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Rizespor ile temasa geçtiği ve resmi teklif sunduğu belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

RİZESPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 33 resmi maça çıkan Ibrahim Olawoyin, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 27 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, takımın önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı.

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