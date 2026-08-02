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Eintracht Frankfurt, Onyedika'yı açıkladı

Eintracht Frankfurt, Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 14:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Eintracht Frankfurt, Onyedika'yı açıkladı
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Club Brugge forması giyen ve daha önceki transfer dönemlerinde uzun süre Galatasaray'ın da gündemine gelen Raphael Onyedika, Eintracht Frankfurt'a gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eintracht Frankfurt, Club Brugge'den Raphael Onyedika'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

25 yaşındaki Onyedika ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Alman ekibi, bu transfer için Club Brugge'ye 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Club Brugge'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Nijeryalı orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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