Beşiktaş'ta sol stoper için son aday Alderete

Beşiktaş'ta sol stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılar'ın listesinin ilk sıralarında 30 yaşındaki Brezilyalı Leo Pereira ile 28 yaşındaki Alman Jeff Chabot yer alıyor.
Beşiktaş'ın alternatif listesindeki son adayın Sunderland forması giyen Omar Alderete olduğu belirtildi.
Paraguaylı milli stoperin performansını yakından takip eden Beşiktaş'ın diğer iki dosyada olumsuz bir gelişme yaşanması halinde resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
29 yaşındaki Alderete'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilirken, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Beşiktaş yönetiminin savunmaya yapılacak takviye konusunda kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın alternatif listesindeki son adayın Sunderland forması giyen Omar Alderete olduğu belirtildi.
Paraguaylı milli stoperin performansını yakından takip eden Beşiktaş'ın diğer iki dosyada olumsuz bir gelişme yaşanması halinde resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
29 yaşındaki Alderete'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilirken, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
Beşiktaş yönetiminin savunmaya yapılacak takviye konusunda kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.