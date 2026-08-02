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Oli McBurnie'den Fenerbahçe açıklaması!

Hull City'nin golcüsü Oli McBurnie, verdiği röportajda Türkiye'de takip ettiği takımın Fenerbahçe olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 12:52
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Oli McBurnie'den Fenerbahçe açıklaması!
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Hull City forması giyen ve takımının Premier Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Oli McBurnie, Fanatik'e konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FENERBAHÇE" YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hull City'nin golünü kaydeden McBurnie, röportajda yöneltilen "Türkiye'de hangi takımı seviyor ve takip ediyorsun?" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.

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