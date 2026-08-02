Oli McBurnie'den Fenerbahçe açıklaması!

Hull City forması giyen ve takımının Premier Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Oli McBurnie, Fanatik'e konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE" YANITI DİKKAT ÇEKTİ
Hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hull City'nin golünü kaydeden McBurnie, röportajda yöneltilen "Türkiye'de hangi takımı seviyor ve takip ediyorsun?" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.
Hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hull City'nin golünü kaydeden McBurnie, röportajda yöneltilen "Türkiye'de hangi takımı seviyor ve takip ediyorsun?" sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.