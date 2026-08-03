Przemyslaw Frankowski: 'İstanbul'u ve taraftarı özlüyorum'

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımla karşılaşacağını öğrendiğinde mutlu olduğunu belirten deneyimli futbolcu; İstanbul'u, taraftarları ve stadyumu özlediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BURADA ÇOK GÜZEL ANILARIM VAR"
Przemyslaw Frankowski: "Burada çok güzel anılarım var. Galatasaray'la oynayacağımızı öğrendiğimde çok mutlu oldum."
"OKAN HOCA'YA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"
"Okan Hoca'ya en iyisini diliyorum, az önce onunla konuştum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadılar, ligde şampiyon oldular. Onlara en iyi dileklerimi sunuyorum."
"İSTANBUL'U VE TARAFTARI ÖZLÜYORUM"
Przemyslaw Frankowski: "İstanbul'u, insanları, stadyumu, taraftarı… Hepsini özlüyorum. Tekrar buraya dönmek beni çok mutlu etti." İfadelerini kullandı.
Przemyslaw Frankowski: "Burada çok güzel anılarım var. Galatasaray'la oynayacağımızı öğrendiğimde çok mutlu oldum."
"OKAN HOCA'YA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"
"Okan Hoca'ya en iyisini diliyorum, az önce onunla konuştum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadılar, ligde şampiyon oldular. Onlara en iyi dileklerimi sunuyorum."
"İSTANBUL'U VE TARAFTARI ÖZLÜYORUM"
Przemyslaw Frankowski: "İstanbul'u, insanları, stadyumu, taraftarı… Hepsini özlüyorum. Tekrar buraya dönmek beni çok mutlu etti." İfadelerini kullandı.