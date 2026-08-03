02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
3-3
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
0-4
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-1
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-3
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
2-1UZS
02 Ağustos
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1-0
02 Ağustos
Genk-FC Twente
2-1
02 Ağustos
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2-4

Przemyslaw Frankowski: "İstanbul'u ve taraftarı özlüyorum"

Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Przemyslaw Frankowski, yeniden İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Polonyalı futbolcu, Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 23:45 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 01:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Przemyslaw Frankowski: 'İstanbul'u ve taraftarı özlüyorum'
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Przemyslaw Frankowski, Galatasaray ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımla karşılaşacağını öğrendiğinde mutlu olduğunu belirten deneyimli futbolcu; İstanbul'u, taraftarları ve stadyumu özlediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BURADA ÇOK GÜZEL ANILARIM VAR"

Przemyslaw Frankowski: "Burada çok güzel anılarım var. Galatasaray'la oynayacağımızı öğrendiğimde çok mutlu oldum."

"OKAN HOCA'YA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

"Okan Hoca'ya en iyisini diliyorum, az önce onunla konuştum. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadılar, ligde şampiyon oldular. Onlara en iyi dileklerimi sunuyorum."

"İSTANBUL'U VE TARAFTARI ÖZLÜYORUM"

Przemyslaw Frankowski: "İstanbul'u, insanları, stadyumu, taraftarı… Hepsini özlüyorum. Tekrar buraya dönmek beni çok mutlu etti." İfadelerini kullandı.

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