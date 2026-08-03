Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın

2026 Hollanda Süper Kupası'nın sahibi, PSV'yi 4-0 mağlup eden AZ Alkmaar oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2025-2026 sezonu Hollanda Birinci Ligi şampiyonu PSV ile Hollanda Kupası'nı kazanan AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.
PSV 9. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
PSV'de Veerman, karşılaşmanın 9. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
AZ Alkmaar, Meerdink'in 25. dakikada attığı golle öne geçti. Patati 51, Dijkstra 58 ve Daal penaltıdan 66. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak belirledi.
2009'DAN SONRA İLK ŞAMPİYONLUK
AZ Alkmaar, bu sonuçla 2009'dan bu yana ilk kez Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. Kulüp, organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
PSV 9. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
PSV'de Veerman, karşılaşmanın 9. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
AZ Alkmaar, Meerdink'in 25. dakikada attığı golle öne geçti. Patati 51, Dijkstra 58 ve Daal penaltıdan 66. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak belirledi.
2009'DAN SONRA İLK ŞAMPİYONLUK
AZ Alkmaar, bu sonuçla 2009'dan bu yana ilk kez Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. Kulüp, organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.