02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
3-3
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
0-4
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-1
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-3
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
2-1UZS
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
1-0
02 Ağustos
Genk-FC Twente
2-1
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
2-4

Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın

AZ Alkmaar, 2026 Hollanda Süper Kupası'nda PSV'yi 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 9. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında dört gol bulan AZ Alkmaar, tarihindeki ikinci Süper Kupa zaferini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 02:04 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 02:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2026 Hollanda Süper Kupası'nın sahibi, PSV'yi 4-0 mağlup eden AZ Alkmaar oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 2025-2026 sezonu Hollanda Birinci Ligi şampiyonu PSV ile Hollanda Kupası'nı kazanan AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.

PSV 9. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

PSV'de Veerman, karşılaşmanın 9. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

AZ Alkmaar, Meerdink'in 25. dakikada attığı golle öne geçti. Patati 51, Dijkstra 58 ve Daal penaltıdan 66. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak belirledi.

2009'DAN SONRA İLK ŞAMPİYONLUK

AZ Alkmaar, bu sonuçla 2009'dan bu yana ilk kez Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. Kulüp, organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.