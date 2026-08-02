Sidiki Cherif'e Premier Lig kancası!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif için Premier Lig ekipleri devreye girdi.
İNGİLTERE'DEN YAKIN TAKİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ipswich Town ve Coventry City, Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif'in durumunu takip ediyor.
Bu iki takım dışında BundesLiga, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den bir takım daha 19 yaşındaki oyuncuyu takip ediyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arası transfer döneminde katılan Cherif, sarı-lacivertlilerde 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
İNGİLTERE'DEN YAKIN TAKİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ipswich Town ve Coventry City, Fenerbahçe forması giyen Sidiki Cherif'in durumunu takip ediyor.
Bu iki takım dışında BundesLiga, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den bir takım daha 19 yaşındaki oyuncuyu takip ediyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arası transfer döneminde katılan Cherif, sarı-lacivertlilerde 17 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.