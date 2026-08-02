Manchester United'da hedef Myles Lewis-Skelly

Manchester United, kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Talksport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Arsenal'den 19 yaşındaki sol bek Myles Lewis-Skelly ile ilgileniyor.
Manchester United'ın sol bek transferinde önceliği Newcastle United'dan Lewis Hall'a verdiği ancak Lewis-Skelly'nin de listede olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Skelly'nin, Arsenal ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Arsenal'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan genç oyuncu, 4 asist yaptı.
Manchester United'ın sol bek transferinde önceliği Newcastle United'dan Lewis Hall'a verdiği ancak Lewis-Skelly'nin de listede olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Skelly'nin, Arsenal ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Arsenal'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan genç oyuncu, 4 asist yaptı.