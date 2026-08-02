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ABB FOMGET, Dilan Bora'yı yeniden kadrosuna kattı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, altyapısından yetişen Dilan Bora'yı yeniden kadrosuna dahil etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ABB FOMGET, Dilan Bora'yı yeniden kadrosuna kattı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, altyapısından yetişen Dilan Bora'yı yeniden kadrosuna dahil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen, formamızla önemli başarılara ve şampiyonluklara imza atan, ardından kariyerinde farklı kulüplerde değerli tecrübeler edinen Dilan Bora, yeniden yuvası ABB FOMGET'te." ifadelerine yer verildi.

Kulübün kültürünü ve hedeflerini yakından bilen Dilan Bora'nın Hakkarigücü, Fenerbahçe, Glasgow City, ALG Spor ve Trabzonspor formalarıyla önemli deneyimler kazandıktan sonra yeniden kırmızı-lacivertli ekibe döndüğü belirtilerek "Yetiştiği kulübe geri dönen Dilan Bora'ya yeniden hoş geldin diyor, ABB FOMGET formasıyla birlikte yeni başarılara ve yeni şampiyonluklara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Yuvana yeniden hoş geldin Dilan." denildi.

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