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Szymanski, eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi!

Rennes forması giyen eski Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Milan Skriniar ve Mert Müldür ile buluştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Szymanski, eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi!
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Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde Sebastian Szymanski, eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi Rennes'in formasını giyen Polonyalı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Müldür'ü ziyaret etti.

Üçlü, buluşma sırasında birlikte fotoğraf çektirirken, kare kısa sürede sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti.

 

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