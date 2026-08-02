Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde Sebastian Szymanski, eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi Rennes'in formasını giyen Polonyalı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Müldür'ü ziyaret etti.
Üçlü, buluşma sırasında birlikte fotoğraf çektirirken, kare kısa sürede sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti.
Üçlü, buluşma sırasında birlikte fotoğraf çektirirken, kare kısa sürede sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti.