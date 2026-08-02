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Hansi Flick: "Rashford'u özleyeceğim"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takıma veda eden Marcus Rashford ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick: 'Rashford'u özleyeceğim'
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, satın alma opsiyonunu kullanmadıkları ve Manchester United'a geri dönen Marcus Rashford ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Kiralık oyuncularla ne olacağını asla bilemezsiniz." diyen Alman teknik adam, "Rashford ile çalışmaktan gerçekten keyif aldım. O harika bir oyuncu ver muhteşem bir insan. Takım onu özleyecek, ben de özleyeceğim ama hayat böyle. Bunu kabul etmeliyiz." dedi.

Hansi Flick, Rashford'un yerine transfer edilen Anthony Gordon için, "Anthony Gordon'u transfer ettik. İlk görüşmemizden itibaren Barcelona'da oynamayı ne kadar çok istediğini anladım. Takımımızda olmasından çok memnunum." diye konuştu.

28 yaşındaki Rashford, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Barcelona'da 49 maçta 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

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