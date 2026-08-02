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Juventus'tan Kerim Alajbegovic'e beş yıllık imza

Juventus, Kerim Alajbegovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 17:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: juventus.com
Juventus'tan Kerim Alajbegovic'e beş yıllık imza
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen ile 2007 doğumlu Bosnalı futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Genç oyuncunun, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Juventus, Alajbegovic'in transferi için Bayer Leverkusen'e 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Alman ekibinin, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı da belirtildi.

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