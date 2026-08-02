Juventus'tan Kerim Alajbegovic'e beş yıllık imza

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Kerim Alajbegovic transferini resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen ile 2007 doğumlu Bosnalı futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Genç oyuncunun, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
ANLAŞMA DETAYLARI
Juventus, Alajbegovic'in transferi için Bayer Leverkusen'e 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Alman ekibinin, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı da belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen ile 2007 doğumlu Bosnalı futbolcunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Genç oyuncunun, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
ANLAŞMA DETAYLARI
Juventus, Alajbegovic'in transferi için Bayer Leverkusen'e 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ödeyecek. Anlaşmada ayrıca Alman ekibinin, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı da belirtildi.