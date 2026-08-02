Beşiktaş'ın Jeff Chabot teklifine ret

Beşiktaş, Stuttgart forması giyen Jeff Chabot için Alman ekibine transfer teklifinde bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kicker'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Stuttgart'a yaptığı teklifle ilgili net bir rakam verilmedi ancak Beşiktaş'ın sunduğu teklifin 10 milyon euro'nun biraz altında olduğu belirtildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Stuttgart, 28 yaşındaki futbolcu için bu teklifi yetersiz buldu ve Beşiktaş'ın bu teklifini reddetti.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alman savunma oyuncusunun, kulübü Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Jeff Chabot, Stuttgart'ta geride kalan sezonda 41 maçta forma şansı bulmuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kicker'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Stuttgart'a yaptığı teklifle ilgili net bir rakam verilmedi ancak Beşiktaş'ın sunduğu teklifin 10 milyon euro'nun biraz altında olduğu belirtildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Stuttgart, 28 yaşındaki futbolcu için bu teklifi yetersiz buldu ve Beşiktaş'ın bu teklifini reddetti.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alman savunma oyuncusunun, kulübü Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Jeff Chabot, Stuttgart'ta geride kalan sezonda 41 maçta forma şansı bulmuştu.