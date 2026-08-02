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Beşiktaş'ın Jeff Chabot teklifine ret

Beşiktaş, Jeff Chabot için Stuttgart'a 10 milyon euro'nun biraz altında bir teklif sundu. Stuttgart, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Jeff Chabot teklifine ret
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Beşiktaş, Stuttgart forması giyen Jeff Chabot için Alman ekibine transfer teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kicker'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Stuttgart'a yaptığı teklifle ilgili net bir rakam verilmedi ancak Beşiktaş'ın sunduğu teklifin 10 milyon euro'nun biraz altında olduğu belirtildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Stuttgart, 28 yaşındaki futbolcu için bu teklifi yetersiz buldu ve Beşiktaş'ın bu teklifini reddetti.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alman savunma oyuncusunun, kulübü Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Jeff Chabot, Stuttgart'ta geride kalan sezonda 41 maçta forma şansı bulmuştu.

 

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