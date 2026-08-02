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18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı İspanya'ya mağlup

İsveç'te düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 62-30 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 15:58
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı İspanya'ya mağlup
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İsveç'te düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 62-30 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 13-3 önde geçen İspanya, soyunma odasına da 30-12 üstün gitti.

Üçüncü periyotta 48-21 üstünlük yakalayan İspanya, karşılaşmadan 62-30 galip ayrıldı.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Türkiye, üçüncü ve son maçında 3 Ağustos Pazartesi günü TSİ 21.45'te Slovenya ile karşılaşacak.

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