18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı İspanya'ya mağlup

İsveç'te düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 62-30 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 13-3 önde geçen İspanya, soyunma odasına da 30-12 üstün gitti.
Üçüncü periyotta 48-21 üstünlük yakalayan İspanya, karşılaşmadan 62-30 galip ayrıldı.
Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Türkiye, üçüncü ve son maçında 3 Ağustos Pazartesi günü TSİ 21.45'te Slovenya ile karşılaşacak.
Üçüncü periyotta 48-21 üstünlük yakalayan İspanya, karşılaşmadan 62-30 galip ayrıldı.
Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Türkiye, üçüncü ve son maçında 3 Ağustos Pazartesi günü TSİ 21.45'te Slovenya ile karşılaşacak.