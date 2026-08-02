Hansi Flick'ten Karim Adeyemi sözleri

Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Karim Adeyemi, Birmingham ile oynanan maçta sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, Birmingham maçının ardından 24 yaşındaki futbolcu ile ilgili konuştu.
Hansi Flick, "Karim Adeyemi'nin performansı çok iyi değildi ancak çok daha fazlasını gösterebilir. Antrenmanlara başlayalı henüz bir hafta oldu, bu yüzden durum normal." dedi.
Alman teknik adam, "Antrenmanlarda hızı ve gol vuruş yeteneği ile daha güçlü bir Karim gördüm. Büyük bir potansiyeli var ve bize çok şey katabilir." diye konuştu.
Barcelona, Karim Adeyemi'yi 22 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
Hansi Flick, "Karim Adeyemi'nin performansı çok iyi değildi ancak çok daha fazlasını gösterebilir. Antrenmanlara başlayalı henüz bir hafta oldu, bu yüzden durum normal." dedi.
Alman teknik adam, "Antrenmanlarda hızı ve gol vuruş yeteneği ile daha güçlü bir Karim gördüm. Büyük bir potansiyeli var ve bize çok şey katabilir." diye konuştu.
Barcelona, Karim Adeyemi'yi 22 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.