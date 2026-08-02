02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-157'
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-260'
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
1-044'
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Hansi Flick'ten Karim Adeyemi sözleri

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yeni transferleri Karim Adeyemi ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick'ten Karim Adeyemi sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Barcelona'nın Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Karim Adeyemi, Birmingham ile oynanan maçta sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, Birmingham maçının ardından 24 yaşındaki futbolcu ile ilgili konuştu.

Hansi Flick, "Karim Adeyemi'nin performansı çok iyi değildi ancak çok daha fazlasını gösterebilir. Antrenmanlara başlayalı henüz bir hafta oldu, bu yüzden durum normal." dedi.

Alman teknik adam, "Antrenmanlarda hızı ve gol vuruş yeteneği ile daha güçlü bir Karim gördüm. Büyük bir potansiyeli var ve bize çok şey katabilir." diye konuştu.

Barcelona, Karim Adeyemi'yi 22 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.