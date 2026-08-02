Fenerbahçe için Ismaila Sarr iddiası!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marco Conterio'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki santrfor Ismaila Sarr transferinde önemli mesafe kat etti.
Haberde, Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızın transferi için Crystal Palace ile anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla anlaşmaya vardığı, şimdi ise İngiliz kulübüyle son pürüzleri gidermeye çalıştığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 45 maça çıkan Sarr, 21 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Haberde, Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızın transferi için Crystal Palace ile anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla anlaşmaya vardığı, şimdi ise İngiliz kulübüyle son pürüzleri gidermeye çalıştığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 45 maça çıkan Sarr, 21 gol 1 asistlik performans sergiledi.