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Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) finalinde Polonya, ABD'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 16:59 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya
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2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) finalinde Polonya, ABD'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan 2026 Erkekler VNL'in final müsabakasında ABD ile Polonya karşılaştı.

Final müsabakasında Polonya, ABD'yi 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 ve 15-10'luk setler sonucunda 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla Polonya, 2023 ve 2025'ten sonra organizasyon tarihindeki 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Japonya'yı 25-21, 26-28, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye 6'ncı oldu

2026 VNL'de tarihinde ilk kez final etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaştı.

Normal sezonda 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırayı alan Türkiye, maçı 21-25, 33-35 ve 37-39'luk setlerle 3-0 kaybederek final etabını 6. tamamladı.

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