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18 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 8. sırada tamamladı

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası 7'ncilik maçında İsrail'e 85-79 mağlup olan Türkiye, organizasyonu 8. sırada bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 16:43
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
18 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 8. sırada tamamladı
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası 7'ncilik maçında Türkiye, İsrail'e 85-79 yenilerek organizasyonu 8. basamakta tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın Rovereto şehrindeki A. Marchetti Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini İsrail, 20-14 önde tamamladı.

Milliler ilk yarıyı 40-35, üçüncü periyodu ise 65-56 üstün bitirirken İsrail, son çeyrekte öne geçerek sahadan 85-79 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 8. sırada bitirdi.

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