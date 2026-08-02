02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
1-149'
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
0-4
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-1
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-3
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
2-1UZS
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
1-0
02 Ağustos
Genk-FC Twente
2-1
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Randal Kolo Muani resmen Juventus'ta

Juventus, PSG'den 38 milyon euro karşılığında Randal Kolo Muani'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 20:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Randal Kolo Muani resmen Juventus'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Juventus, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi kadrosuna kattı.

ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, takımda daha önce kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferi için Paris Saint-Germain ile anlaştı.

50 MİLYON EURO

Juventus, Fransız futbolcu için 38 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİTTİ

İtalyan ekibinden senelik 5 milyon euro'nun üzerinde kazanacak Randal Kolo Muani, pazar günü sabah saatlerinde sağlık kontrolü ve imza için Torino'ya gitti. Fransız futbolcu, sağlık kontrolü sonrası Juventus'a 5 yıllık imza atacak.

Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.