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Mika Godts'un menajerinden PSG açıklaması

Mika Godts'un Ajax'tan PSG'ye transferi için menajeri Niels De Jonck'tan açıklama geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 18:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mika Godts'un menajerinden PSG açıklaması
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Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de son sezonun şampiyonu PSG'nin, Ajax forması giyen genç yıldız Mika Godts ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Godts'un menajeri Niels De Jonck, Hollanda basınından De Telegraaf'a oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GODTS, PSG'Yİ İSTİYOR

Niels De Jonck, PSG'nin Mika Godts'a teklif yaptığını ve oyuncuyla Fransız kulübü arasında anlaşma sağlandığını belirterek, "Mika, PSG'den bir teklif aldı ve iki taraf da bir anlaşma sağlamış durumda. Artık işler tamamen kulüplere kaldı." dedi.

KULÜPLERİN ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Haberde, Ajax'ın genç futbolcu için PSG'den yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Fransız temsilcisinin ise Hollanda ekibinin istediği bu rakamı ödemeye sıcak baktığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON 32 GOLE KATKI SAĞLADI

Mika Godts, bu sezon Ajax formasıyla 2 karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu, geçen sezon ise çıktığı 44 maçta 17 gol atarken, 15 asist yaparak toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı.

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